Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor Damla elendi mi? Survivor Damla gitti mi 24 Nisan 2024?

24 Nisan SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım ada konseyinde haftanın son gitme adayını belirledi. Çıkan oylama sonucunda haftanın son eleme adayı Merve oldu.

Survivor'da bu haftanın eleme adayları Berna, Damla, Aleyna ve Merve oldu. Yarışmacılar düello oyununda karşı karşıya gelecek ve aralarından bir isim adaya veda edecek.

Yeni bölümde yarışmacılar, haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor.

İşte adaylar:



SURVİVOR DAMLA ELENDİ Mİ?

Bugünün yarışmaları sonunda elenen isim Berna oldu.