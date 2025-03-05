SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU? 3 Mart 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Geçtiğimiz akşam TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor 2025, All Star ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında oynanan dokunulmazlık oyunu gündeme damga vurdu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, eleme adaylarını belirlerken gecenin sonunda dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ve haftanın ilk eleme adayının kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme potasında kimler var? Survivor 2025'te en son kim elendi? İşte, Survivor 2025'e dair tüm detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2025'in 3 Mart 2025 tarihli son bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımları arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkurda geçen mücadelede, Gönüllüler Takımı üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı kazandı. Bu sonucun ardından, All Star Takımı kendi arasında yaptığı oylama ile Sedat Kapurtu'yu haftanın ilk eleme adayı olarak belirledi.

Survivor dokunulmazlık oyunu

Önceki bölümde ise, kadın yarışmacılar arasında gerçekleşen düello maçları sonucunda, Senem Genç adaya veda eden isim olmuştu.

Survivor en son kim elendi