13 ve 14 Nisan 2024 Cumartesi-Pazar akşamı Survivor'da heyecan dolu bir hafta sonu yaşandı. Mavi ve Kırmızı takımlar arasındaki mücadele izleyicileri ekrana kilitledi. Her gün oynanan oyunlar sonucunda başarılı takım, ödül ve dokunulmazlığı kazanırken, diğer takımdan ise eleme adayı belirlendi. Survivor'da 13 ve 14 Nisan akşamı ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve ilk iki eleme adayının kimler olduğu merak konusu oldu. SURVİVOR ELEME ADAYI KİM? Ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

ÖDÜL VE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

14 Nisan 2024 tarihinde Survivor'da haftanın ikinci ödül ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızı takım oldu.

Survivor'da 13 Nisan 2024 tarihinde ödül ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım Mavi takım oldu.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Mavi takımdan Yaman oldu.