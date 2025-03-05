Macron'dan çarpıcı 'Rusya' açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız

Macron'dan savaş ilanı gibi sözler: Önümüzdeki hafta toplanıyoruz
PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj

Öcalan, İmralı heyetine bir de mesaj vermiş
ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü

Netanyahu beceremeyince Trump devreye girdi! İlk kez gizli görüştüler
Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı

Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı

Survivor canlı izle! 5 Mart Çarşamba TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki!

Survivor canlı izle! 5 Mart Çarşamba TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor All Star 2025 Mavi takım ve Kırmızı takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vururken aynı zamanda izleyiciler CANLI olarak yayını takip etmek istiyor. İşte, 5 Mart Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki! Survivor canlı izle! 5 Mart Çarşamba TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki!

Survivor 2025 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadrolar merak edilirken yarışmayı izlemek isteyenler Survivor CANLI izle, 5 Mart Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki var mı var mı araştırdı. Survivor canlı izle! 5 Mart Çarşamba TV8 Survivor CANLI HD izleme linki!

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Survivor canlı izle! 5 Mart Çarşamba TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki!

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

Survivor programınız TV 8 platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Alizade'nin müstehcen klibi için harekete geçildi
img

Müşterinin hesabına yanlışlıkla 6 milyar dolar gönderildi
img

Ağaoğlu'ndan kendisine milyonluk doğum günü hediyesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı

AFAD'dan kayıp mimarla ilgili umutları azaltan açıklama
Detaylar ortaya çıktı: Acun'un başını bu maçlar yakmış

Acun'un başını bu maçlar yakmış
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: ABD savaş istiyorsa savaşa hazırız

Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: Hazırız

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.