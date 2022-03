Survivor Berna kimdir? Nereli, kaç yaşında 2022 Survivor Berna Keklikler Instagram hesabı

Survivor Berna Keklikler kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk televizyonlarında yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen Survivor 2022, All Star konseptiyle yeniden ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Survivor 2022 Ünlüler All Star Takımı ilk fragmanını yayınladı.

SURVIVOR BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

Survivor All Star yarışmacılarından olan Berna Keklikler Almanya doğumlu, 3 senedir de İstanbul'da kardeşiyle yaşıyor. Ekonomi eğitimi alan Keklikler, Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'iyi kazanmıştı.

Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Keklikler, oyunculuk ve modellik de yapıyor.

Survivor'a katılma sebebini maceracı ve savaşçı ruhu olduğunu ifade eden Berna Keklikler, doğaya çok düşkün olduğunu ve ada şartlarına kolayca uyum sağlayacağını söylemişti.

Survivor 2017'de Gönüllüler takımının en dikkat çeken yarışmacılarından olan Bernan Kekliker 25 Şubat 1989 doğumlu.

Almanya'da büyüyen Berna Keklikler modellik yapıyor. Almanya'da düzenlenen Miss Turkuaz Germany güzellik yarışmasını kazanan Survivor Berna Keklikler,1,76 boyundaki Berna Keklikler 61 kilo.

BALIK BURCU

Balık burcu olan Berna Keklikler, Göz6 yarışmasında gergin yapısı ve diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla dikkat çekmişti.

BERNA KEKLİKLER KARDEŞİ BERRİN KEKLİKLER KİMDİR?

Berin Keklikler 7 Nisan 1994'te Almanya'da doğdu. Güzellik Yarışmasına katılana kadar burada yaşayan Keklikler üç yıldır ablası Berna ile İstanbul'da yaşıyor. 1,77 boyunda olan Berrin Keklikler, 2013 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda 2. oldu.

Daha sonra ise 9 Kasım 2013 tarihinde de Rusya'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. 2014 yılında yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı "Çılgın Dersane Üniversite'de" adlı filmde Nesrin karakterini canlandırdı.

2015'te Star TV'de sunuculuğunu Murat Başoğlu'nun yaptığı jüri koltuğunda Seyfi Dursunoğlu, Nükhet Duru ve Ümit Erdim'in olduğu 'Benzemez Kimse Sana' yarışma programına katıldı.

Benzemez Kimse Sana'da Berrin Keklikler'in canlı sesiyle sergilediği Hadise taklidi çok konuşulmuştu.

