Batuhan Gökgöz, 25 Mart 1997 tarihinde doğmuş olup 27 yaşındadır. Milli atlet olarak tanınan Gökgöz, özellikle 400 metre engelli branşında Türkiye Şampiyonu unvanına sahiptir. Survivor All Star Gönüllüler kadrosunda yer alan Batuhan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Gökgoz kaç yaşında, nereli? Survivor Gönüllüler Batuhan hayatı ve kariyeri!

SURVIVOR BATUHAN KİMDİR?

25 Mart 1997 doğumlu Batuhan Gökgöz, Türkiye şampiyonu bir milli atlettir. 400 metre engelli koşuda Türkiye şampiyonu olan isim Survivor 2025'te yarışacak.

SURVIVOR ALL STAR ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

SURVIVOR ALL STAR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgoz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı