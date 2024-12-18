Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Gökgoz kaç yaşında, nereli? Survivor Gönüllüler Batuhan hayatı ve kariyeri!
Survivor Gönüllüler takımının yarışmacılarından Batuhan Gökgoz'ün hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Batuhan Gökgoz kaç yaşında, nereli ve kariyeri nasıl? Survivor Batuhan'ın hayatı ve kariyeri hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.
Batuhan Gökgöz, 25 Mart 1997 tarihinde doğmuş olup 27 yaşındadır. Milli atlet olarak tanınan Gökgöz, özellikle 400 metre engelli branşında Türkiye Şampiyonu unvanına sahiptir. Survivor All Star Gönüllüler kadrosunda yer alan Batuhan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Gökgoz kaç yaşında, nereli? Survivor Gönüllüler Batuhan hayatı ve kariyeri!
SURVIVOR BATUHAN KİMDİR?
25 Mart 1997 doğumlu Batuhan Gökgöz, Türkiye şampiyonu bir milli atlettir. 400 metre engelli koşuda Türkiye şampiyonu olan isim Survivor 2025'te yarışacak.
SURVIVOR ALL STAR ÜNLÜLER KADROSU
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
SURVIVOR ALL STAR GÖNÜLLÜLER KADROSU
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgoz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı