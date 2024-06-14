Aylardır devam eden Survivor All Star, dün akşam muhteşem bir bölümle final yaptı. Survivor 2024 All Star şampiyonu gündem maddelerinden biri haline geldi. Şampiyonun kim olduğu araştırılıyor. SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU KİM? Survivor All Star şampiyon kim oldu? İşte merak edilenler...

SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU KİM?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da, dün akşam final turunda ilk olarak Ogeday ile Seda, Nefise ve Batuhan eşleşti. Seda ve Ogeday karşılaşmasında 6-1'lik skorla kazanan Ogeday oldu. Seda'yı farkla yenen Ogeday, Survivor All Star'ın ilk finalisti oldu. Nefise ise rakibi Batuhan'ı 6-1'lik skorla yenerek ikinci finalist oldu. Mücadelenin sonunda Seda ve Batuhan, Survivor hayallerine veda etti.

OGEDAY ŞAMPİYON MU?

Final turunda ise Ogeday ve Nefise arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Ogeday, Nefise karşısında 6-2'lik skorla kazandı ve Survivor All Star'ın şampiyonu oldu. Kupayı kaldırmadan önce konuşma yapan Ogeday "Acun Ilıcalı'ya teşekkür ediyorum. Yarışmada 2 tane kırılma noktam olmuştu. Acun abi iyi ki beni ikna etmiş, iyi ki onu dinlemişim. Şuan burada olamayacaktım ona çok teşekkür ediyorum. Aileme, sevgilime teşekkür ediyorum. Nefise ile yarışmaktan gurur duydum. O da bir şampiyon" dedi. Ogeday Girişken, 2017 yılında da Survivor'a katılmış ve şampiyon olmuştu.