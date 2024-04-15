13 ve 14 Nisan 2024 Cumartesi ve Pazar akşamları Survivor'da gerçekleşen ödül ve dokunulmazlık oyunlarında, başarılı takım ödülü ve dokunulmazlığı kazanırken, başarısız olan takımdan eleme adayı seçildi. İlk olarak, 13 Nisan Cumartesi akşamı yapılan oyun sonucunda ödül ve dokunulmazlığı kazanan takım belirlendi. Ardından, 14 Nisan Pazar akşamı ise bir sonraki eleme için adaylar belirlendi. Bu süreçte, her iki günün sonunda da takımlar arasında rekabet ve strateji yoğun bir şekilde devam etti. SURVİVOR 2024 ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci ödül ve dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Bu başarılarıyla Kırmızı takım, güçlü performanslarını sürdürerek adadan bir sonraki elemeden muaf olmayı garantiledi.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Mavi takımdan Yaman oldu. Yarışmacılar arasındaki rekabetin yoğun olduğu bu dönemde, her takım kendi stratejilerini belirleyerek eleme adaylarını seçmek zorunda kalıyor.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 13 Nisan'da kaybeden Kırmızı takımın eleme adayı Özgür olarak belirlendi. Bu seçim, takımın iç dinamikleri ve yarışmacılar arasındaki ilişkileri etkileyebilir. Özgür'ün aday olarak belirlenmesi, diğer yarışmacılar arasında stratejik bir tartışma ve oylama sürecini başlatabilir.