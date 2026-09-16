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Sürkit Holding Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu

Sürkit Holding Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu
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İstanbul, 16 Eylül 2026 (Hibya) - Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş'nin yüzde 71 ortağı konumundaki Sürkit Holding A.Ş, halka arz amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçiş için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, Sürkit Holding yönetim kurulunun 16 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda, halka arz amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve şirket esas sözleşmesinin ilgili maddelerinin tadil edilmesi için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla aynı tarihte SPK’ya başvuru gerçekleştirildi.

Açıklamada, başvuruya ilişkin önemli nitelikteki gelişmelerin ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
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