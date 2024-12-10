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Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Yetkili isimlerden art arda açıklamalar

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Suriye'de muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimine son vermesinin ardından sığınmacılar ülkelerine dönmeye başlarken bu durumun Türkiye'deki kira fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu. İstanbul Emlakçılar Odası ve Ticaret Odası başkanlarından konuyla ilgili art arda açıklamalar geldi.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalifler, birçok kenti çatışmaya bile girmeden tek tek ele geçirdi.

ESAD ÜLKEYİ TERK ETTİ

Başkent Şam'da da kontrolü ele geçiren muhaliflerin bu hamlesi 61 yıllık Baas rejimine son verirken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da ülkeyi terk etmesini beraberinde getirdi.

KİRA FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?

Esad rejiminin son bulmasıyla iç savaş ve baskılar nedeniyle yurt dışına kaçmak durumunda kalan çok sayıda sığınmacı da ülkelerine dönmeye başlarken bu durumun Türkiye'deki kira fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

"KİRALARIN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, tersine göç ile 40 binden fazla konut arzının ortaya çıkabileceğini belirterek, "Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçeşehir, Bağcılar ve Fatih gibi Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde azalan taleple birlikte kiraların düşmesini bekliyoruz" dedi.

İstanbul'da ciddi bir Suriyeli sayısı bulunduğunu belirten Aşa, "Konut kiralarının artmasının ana sebeplerinden birisi göçmen ve mültecilerdi. Özellikle birkaç aile bir araya gelince yüksek kiraları ödeyebiliyorlardı. Şimdi Suriye'ye geri dönüşler kira fiyatlarını kısmen düşürebilir ve bir süre artmamasını sağlar" diye konuştu.

"KİRALIK KONUT ARZI ARTACAK"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da, "Özellikle kiralık konut tarafında arz talep dengesinin bozuk olması fiyatları artırıyordu. Suriyelilerin boşaltacağı evler sayesinde kiralık konut arzı artacak. Suriyeli göçmenler belirli bölgelerde yoğunlaşıyordu. Özellikle o bölgelerde kira fiyatlarının normalleşeceğini ve bir süre stabil kalacağını düşünüyoruz" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'de 3 milyon civarında Suriyeli olduğu belirtiliyor. Tüm Suriyeliler dönerse ciddi sayıda boş daire ortaya çıkar, arz sıkıntısını bir süre ortadan kaldırır. Özellikle Gaziantep gibi Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerler soluk alır. Arz sıkıntılı olduğu için kiralarda hemen düşüş yaşanmaz ancak kiralar bir süre stabil kalır, artmaz."

Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Yetkili isimlerden art arda açıklamalar
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

bu ulkede hicbiseyin fiyati düşmez

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Haber YorumlarıErdal null:

tek gitsinler de millet rahat etsin

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Haber YorumlarıHasann hasann:

HALA GİDECEKLERİNE İNANAN VAR MI? BELİKİ BİR KAÇ BİN KİŞİ

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Haber YorumlarıDünya fani:

Türkiye gibi bir ülkede neye zam gelipte geri düştüğü görülmüştür üstüne daha zamlar gelmeye başlarken kandırmayalım kendimizi

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Haber Yorumlarımetin yaman:

kurulu düzeni olan düzeni bozmaz, belirsiz bir ortama gitmez kaldıki süriyelilerin büyük kısmı kendi işini yapıyor her sektörde varlar.

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Kira artışı isteyen ev sahiplerine deyin ki, bu sene artış yapmayın. Hani çok arttı diye yüzde yüzde zam istemiştiniz diye gatırlatın

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Mutlaka bir dengeleme olacak..esas haksızlığı işçi çalıştırmadan düşük ücret politikası ile fahiş kazanç peşinde olan patronlara bir ayar getirecek..suriyeliyi düşük ücretle yaşadığını zannedenler devlet desteği olmadan bunun mümkün olmadığınıda kalın kafalarına yer etmiş olacaklar..

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