Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2025-2026 yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Her yeni sezon, kulüplerin kadro kurulumunda kritik aralıklar sunar. Transfer dönemleri; strateji, adaptasyon süreci ve mali planlama açısından kulüplerin kaderini belirler. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 8 Mayıs 2025'te açıklanan 2025-2026 sezonuna ait transfer takvimi, bu bağlamda hem netlik hem de stratejik fırsatlar içeriyor.

2025-2026 Yaz Transfer Sezonu Ne Zaman Bitiyor?

TFF açıklamasına göre, Birinci Transfer ve Tescil Dönemi (yaz transfer sezonu) 30 Haziran 2025'te başlıyor ve 12 Eylül 2025 tarihinde sona eriyor.

Bu dönem, Süper Lig kulüplerinin hem yerli hem yabancı oyuncularla kadrolarını güçlendirmeleri için son derece kritik. Özellikle transfer planlamalarında, sezon öncesi hazırlık dönemlerini en verimli şekilde değerlendirmek, kamp çalışmaları ve transfer uyum süreçleri açısından hayati önem taşır.

2025 Süper Lig Transfer Sezonu Ne Zaman Bitiyor?

Yaz transfer dönemi bağlamında, tam tarih şu şekilde netleşiyor:

Başlangıç: 30 Haziran 2025

Bitiş: 12 Eylül 2025 saat 23.59 itibariyle kapı kapanıyor.

Bu tarihten sonra, kulüpler sadece sözleşmesi biten serbest oyuncularla anlaşma yapabilir; klasik transfer işlemleri sona erer. Dolayısıyla operasyonel planlamada esneklik, pazarlık süreçlerinin sonlanmasına paralel olarak hız kazanmalı.

SÜPER LİG ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN 2026?

Devre arası ya da kış transfer dönemi olarak bilinen İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise şu şekilde:

Başlangıç: 5 Ocak 2026

Bitiş: 10 Şubat 2026

Bu kısa pencere, ilk yarıda kadroları eksik kalan ya da performans düşüşü yaşayan takımlar için kritik bir kurtarma alanı yaratıyor. Kaleci, savunma ya da orta saha gibi kilit pozisyonlarda yapılacak hızlı hamlelerle sezonun ikinci yarısına güçlü giriliyor.