Süper Lig şampiyonunda da oynamıştı! Hem adı hem yaşı sahte çıktı, ülkesinde tutuklandı

Süper Lig'de RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor formaları giyen savunma oyuncusu Carlos Ponck hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı.

SAHTE KİMLİK SKANDALI

2019'da Portekiz ekibi Aves'ten Başakşehir'e transfer olan ve 2022'de Rizespor'da oynayan Ponck'un gerçek adının Carlos Israel Latina da Silva olduğu, yaşının ise 30 değil 35 olduğu ortaya çıktı.

PORTİZEKİZ BASININDAN ŞOK DETAYLAR

Portekiz basını, Benfica'nın eski başkanı Luís Filipe Vieira'nın 2017 yılında futbolcunun doğum tarihindeki tutarsızlık hakkında uyarıldığını ancak durumu görmezden geldiğini yazmıştı. Fanatik'in haberine göre, futbolcu Mayıs ayında Yeşil Burun Adaları'nda sahtecilik ve belge tahrifatı suçlamasıyla tutuklandı.

KAYITLAR GÜNCELLENDİ

Aves kulübü, futbolcunun yeni kaydını Portekiz Futbol Federasyonu'na gerçek kimliğiyle bildirdi. Ancak Portekiz Ligi'nin resmi sayfasında hâlâ eski doğum tarihi olan "13 Ocak 1995" görünüyor.

A Bola'ya konuşan Aves yetkilileri, "Yeni kaydı gerçek yaşı olan 35'le yaptık, lig sayfasının güncellenmesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.