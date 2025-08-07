St. Patrick's Beşiktaş muhtemel 11'ler!
St. Patrick's Beşiktaş muhtemel 11'ler belli olmaya başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşı karşıya gelecek iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Beşiktaş sahaya hangi kadroyla çıkacak? St. Patrick's kadrosunda kimler var?
St. Patrick's Beşiktaş muhtemel 11'ler, maç öncesinde teknik heyetlerin taktik tercihlerini analiz etmek isteyen taraftarlar için oldukça önemli. Özellikle Beşiktaş'ın yeni transferleri ve genç oyuncularının sahaya çıkıp çıkmayacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Peki,St. Patrick's kadrosunda kimler var? İşte, St. Patrick's Beşiktaş muhtemel 11'ler!
ST. PATRICK'S - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kapsamında oynanacak St. Patrick's – Beşiktaş maçı, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21:45'te başlayacak.
ST. PATRICK'S BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
St. Patrick's – Beşiktaş maçı S Sport Plus'ta yayınlanacak olması, karşılaşmayı dijital ortamdan takip etmek isteyen taraftarlar için büyük kolaylık sunuyor. Yeni transferlerin sahada göstereceği performans, teknik direktör Ole Gunnar Solskjær'in taktik hamleleri de dikkatle izlenecek.
ST. PATRICK'S BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
St. Patrick's: Anang; Grivosti, McClelland, McLaughlin, Redmond; Lennon, Leavy, Mulraney, Power; Baggley, Melia
Beşiktaş: Mert; Svensson, Paulista, Necip, Emirhan; Demir Ege, Kartal, Kayra; João Mário, Rafa Silva; Muçi, Abraham