St. Patrick's Beşiktaş muhtemel 11'ler, maç öncesinde teknik heyetlerin taktik tercihlerini analiz etmek isteyen taraftarlar için oldukça önemli. Özellikle Beşiktaş'ın yeni transferleri ve genç oyuncularının sahaya çıkıp çıkmayacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Peki,St. Patrick's kadrosunda kimler var? İşte, St. Patrick's Beşiktaş muhtemel 11'ler!

ST. PATRICK'S - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kapsamında oynanacak St. Patrick's – Beşiktaş maçı, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21:45'te başlayacak.

ST. PATRICK'S BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

St. Patrick's – Beşiktaş maçı S Sport Plus'ta yayınlanacak olması, karşılaşmayı dijital ortamdan takip etmek isteyen taraftarlar için büyük kolaylık sunuyor. Yeni transferlerin sahada göstereceği performans, teknik direktör Ole Gunnar Solskjær'in taktik hamleleri de dikkatle izlenecek.

ST. PATRICK'S BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

St. Patrick's: Anang; Grivosti, McClelland, McLaughlin, Redmond; Lennon, Leavy, Mulraney, Power; Baggley, Melia

Beşiktaş: Mert; Svensson, Paulista, Necip, Emirhan; Demir Ege, Kartal, Kayra; João Mário, Rafa Silva; Muçi, Abraham