St. Patrick's – Beşiktaş maçı CANLI izle! St. Patrick's – Beşiktaş maçı S Sport Plus'ta mı?

St. Patrick's – Beşiktaş maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve ücretli mi, yoksa şifresiz mi olduğunu merak ediyor. Bu önemli mücadele, Beşiktaş'ın Avrupa'daki yolculuğu açısından büyük önem taşıyor. İşte, St. Patrick's – Beşiktaş maçı hakkında tüm detaylar…

ST. PARTICK'S - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Beşiktaş'ın St. Patrick's Athletic ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı, 7 Ağustos 2025 Perşembe akşamı saat 21:45'te başlayacak.

ST. PATRICK'S BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu karşılaşma, futbolseverlerin yakından takip ettiği S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. HT Spor kanalının da bu önemli maçı şifresiz olarak yayınlaması bekleniyor. Böylece St. Patrick's – Beşiktaş maçını izlemek isteyen kullanıcılar, hem dijital platformdan hem de uydu üzerinden şifresiz kanallardan maçı takip edebilecek.

ST. PATRICK'S BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

St. Patrick's: Anang; Grivosti, McClelland, McLaughlin, Redmond; Lennon, Leavy, Mulraney, Power; Baggley, Melia

Beşiktaş: Mert; Svensson, Paulista, Necip, Emirhan; Demir Ege, Kartal, Kayra; João Mário, Rafa Silva; Muçi, Abraham