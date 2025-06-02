SSK'lılar için Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

SSK'lılar için Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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SSK'lılar için bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2025 Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, 4.000 TL tutarındaki emekli bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor.

Emekli maaşı alma tarihine göre belirlenen ödeme planı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu. "SSK'lılar için bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, SSK emeklileri bayram ikramiyesini hangi tarihlerde alacak? 2025 Kurban Bayramı öncesi ikramiyeler hangi gün yatırılacak? İşte detaylı ödeme takvimi...

SSK'LILAR İÇİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK'lılar için bayram ikramiyesi ödeme tarihi, maaş gününe göre 2-3-4 Haziran 2025 olarak belirlendi.

SSK'lılar için Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

2025 yılında Kurban Bayramı için ödenecek emekli bayram ikramiyesi miktarı 4.000 TL olarak belirlendi. SSK'lı emekliler için bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, kişinin maaş ödeme gününe göre değişiyor. Türkiye genelinde milyonlarca SSK emeklisi, maaş alma günlerine göre aşağıdaki tarihlerde ikramiyesini alacak:

Maaş günü 17-18-19 olanlar için:

2 Haziran 2025 Pazartesi

Maaş günü 20-21-22 olanlar için:

3 Haziran 2025 Salı

Maaş günü 23-24-25-26 olanlar için:

4 Haziran 2025 Çarşamba

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