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SRC Belgesi'ne zam gelecek mi? SRC Belgesi nasıl alınır, fiyatı ne kadar?

SRC Belgesi'ne zam gelecek mi? SRC Belgesi nasıl alınır, fiyatı ne kadar?
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SRC Belgesi'ne zam gelecek mi? 2025 yılı itibarıyla SRC Belgesi olmayan sürücüler için ciddi yaptırımlar gündeme geliyor. SRC Belgesi nedir, fiyatı ne kadar ve SRC Belgesi nasıl alınır soruları gündemde. Peki, SRC Belgesi'ne zam gelecek mi? SRC Belgesi nasıl alınır, fiyatı ne kadar?

SRC Belgesi nasıl alınır, fiyatı ne kadar? 2025 yılında SRC Belgesi'ne ne kadar zam geleceği ve fiyatı kaç TL olacağı merak ediliyor. SRC Belgesi'ne zam gelecek mi? SRC Belgesi nasıl alınır, fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizdedir...

SRC BELEGESİ'NE ZAM GELECEK Mİ?

SRC Belgesi için 2025 yılında kurs ücretlerine en az yüzde 50, cezalara da yüzde 45 oranında zam gelmesi bekleniyor.

SRC BELEGESİ CEZASI NE KADAR?

SRC Belgesi olmadan ticari araç kullanan sürücülere ve SRC belgesi olmayan sürücülere araç teslim eden firmalara ayrı ayrı para cezası uygulanıyor. Buna göre; 2024 yılı için SRC Belgesi olmadan araç kullanma cezası belirlenen cezai miktar sürücülere 2 bin 250 TL, işletmeye ise 5 bin 679 TL olmak üzere toplam 7 bin 929 TL para cezası iken, vergi uzmanlarının hesaplarına göre 2025 yılında yüzde 45 oranında zam yapılması bekleniyor.

SRC BELGESİ ZORUNLU MU?

Sürücülere uyarıda bulunan Tüm-Der İstanbul SRC Kursları Derneği Başkanı Nihat Gültekin, "Geç kalmadan SRC Belgenizi 31 Aralık tarihine kadar alın. 1 Ocak 2025 tarihi itibari ile kurs ücretlerine yaklaşık yüzde 60'ın üzerinde zam gelecek. Ayrıca sürücüye ve firma sahiplerine de yazılan cezalara yüzde 45 oranında YDO oranında artış bekleniyor" dedi.

Ticari araç kullanmak için SRC Belgesi almak, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre zorunlu tutuluyor. Bu belgeler, sürücülerin trafikte daha güvenli bir şekilde araç kullanabilmeleri için gerekli eğitimleri almış olduklarını gösteriyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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