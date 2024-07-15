Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY MAÇI) Spor Smart hd, donmadan ve kesintisiz izle! 15 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın!

Spor Smart canlı izle! D Smart 77. kanalda yani Spor Smart kanalında yayınlanan maçları ve programları izlemek izlemek isteyen sporseverler için D-Smart 77. kanal canlı izle! Spor Smart 77. kanal canlı izle bilgileri haberimizde yer alıyor.

GALATASARAY AVUSTURYA KAMPI HAZIRLIK MAÇ TAKVİMİ

18 Temmuz Galatasaray - Trencin

24 Temmuz Galatasaray - Lecce

27 Temmuz Galatasaray - Parma

SPOR SMART CANLI NASIL İZLENİR?

Spor Smart'ı canlı olarak izleyebilmeniz için Spor Smart resmi internet sitesi üzerinden platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir. D-Smart Aile Spor Paketi kullanıcıları Spor Smart'ı şifresiz olarak izleyebilirler.

SPOR SMART ŞİFRELİ Mİ?

D-Smart'ın spor içeriklerini yayınladığı 77. Kanal yani Spor Smart kanalını izlemek için D-Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Galatasaray- Fortuna Düsseldorf maçını izlemek isteyen vatandaşlar D-Smart üzerinden Aile Spor Paketi kampanyasına üye olması gerekiyor. Üye olan vatandaşlar Galatasaray- Fortuna Düsseldorf maçını 77. Kanal üzerinden izleyebilir.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma D Smart 77. Kanal Spor Smart ekranından ve D Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.