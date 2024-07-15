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Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY MAÇI) Spor Smart hd, donmadan ve kesintisiz izle! 15 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın!

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Galatasaray'ın maçı Spor Smart'ta canlı olarak yayınlanıyor. HD Galatasaray- Fortuna Düsseldort hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Fortuna Düsseldorf ile yapılacak olan hazırlık maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu olmaya devam ediyor.

Spor Smart canlı izle! D Smart 77. kanalda yani Spor Smart kanalında yayınlanan maçları ve programları izlemek izlemek isteyen sporseverler için D-Smart 77. kanal canlı izle! Spor Smart 77. kanal canlı izle bilgileri haberimizde yer alıyor.

GALATASARAY AVUSTURYA KAMPI HAZIRLIK MAÇ TAKVİMİ

18 Temmuz Galatasaray - Trencin

24 Temmuz Galatasaray - Lecce

27 Temmuz Galatasaray - Parma

SPOR SMART CANLI NASIL İZLENİR?

Spor Smart'ı canlı olarak izleyebilmeniz için Spor Smart resmi internet sitesi üzerinden platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir. D-Smart Aile Spor Paketi kullanıcıları Spor Smart'ı şifresiz olarak izleyebilirler.

Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY MAÇI) Spor Smart hd, donmadan ve kesintisiz izle! 15 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın!

SPOR SMART ŞİFRELİ Mİ?

D-Smart'ın spor içeriklerini yayınladığı 77. Kanal yani Spor Smart kanalını izlemek için D-Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Galatasaray- Fortuna Düsseldorf maçını izlemek isteyen vatandaşlar D-Smart üzerinden Aile Spor Paketi kampanyasına üye olması gerekiyor. Üye olan vatandaşlar Galatasaray- Fortuna Düsseldorf maçını 77. Kanal üzerinden izleyebilir.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma D Smart 77. Kanal Spor Smart ekranından ve D Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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