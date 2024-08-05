SON DAKİKA BORSA: Borsa neden çöktü? 5 Ağustos borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul çöktü mü?

Borsa'nın neden düştüğü merak ediliyor. Vatandaşlar, 5 Ağustos Pazartesi günü borsadaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Borsa ile ilgili son dakika gelişmelerini ve neden düştüğünü anlamak için haberimizi okuyabilirsiniz. SON DAKİKA BORSA: Borsa neden çöktü? Borsa neden düşüyor son dakika? İşte detaylar...

BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 6,72 düşüşle 9.769,69 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 703,79 puan ve yüzde 6,72 azalışla 9.769,69 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 7,79 ve holding endeksi yüzde 5,97 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,01 azalışla 10.473,47 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başladı.

BORSA İSTANBUL NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsa fiyatlarının düşmesine yol açan nedenler genellikle şu faktörlere bağlıdır:

Beklenenden kötü ekonomik veriler, ekonomik büyüme oranlarının düşmesi veya işsizlik oranlarındaki artış gibi göstergeler borsa üzerinde olumsuz etki yapabilir. Siyasi belirsizlikler, savaş veya diğer jeopolitik riskler yatırımcıların güvenini zedeleyebilir ve borsa fiyatlarının düşmesine neden olabilir. Büyük şirketlerin finansal raporlarının veya kararlarının beklenenden kötü çıkması, ilgili sektörlerin ve genel borsa endekslerinin düşmesine yol açabilir. Merkez bankalarının faiz oranlarını artırması veya para politikalarındaki değişiklikler yatırımcıların risk algısını etkileyebilir ve bu da borsa üzerinde baskı oluşturabilir. Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, ticaret savaşları veya küresel ekonomik durgunluk gibi faktörler de borsa üzerinde etkili olabilir.

BORSA DURDURULDU MU?

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.