Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Somaspor ve Beyoğlu Yeni Çarşı arasında gerçekleştirilecek olan önemli karşılaşma, futbol severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu iki takımın karşı karşıya geleceği maçın tarihi, saati ve izleme linki, taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. SOMASPOR- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI İZLE! Somaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? TFF 2. Lig maçı izleme linki var mı?

SOMASPOR- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI NE ZAMAN?

Somaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı maçı bugün saat 16.00'da oynanacak.

SOMASPOR İLK 11'İ

YAĞIZCAN AKYÜREK

MAHMUT ŞAT

MÜCAHİT ASLAN

ERDEM AYGÜL

CEMİL DEVRİMKENAN FAKILI

KAMİL FİDAN

YASİN YILDIZ

MURAT ŞEVİK

AYKUT ÇOLAKOĞLU

ENES AYDIN

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI İLK 11'İ