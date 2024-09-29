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SOMASPOR- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI İZLE! Somaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? TFF 2. Lig maçı izleme linki var mı?

SOMASPOR- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI İZLE! Somaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? TFF 2. Lig maçı izleme linki var mı?
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Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Somaspor ve Beyoğlu Yeni Çarşı'nın karşı karşıya geleceği maçın tarihi ve izleme linki merak konusu oldu. Maçın ne zaman yapılacağı ve canlı izleme linkinin olup olmadığı futbol severler tarafından sorgulanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Somaspor ve Beyoğlu Yeni Çarşı arasında gerçekleştirilecek olan önemli karşılaşma, futbol severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu iki takımın karşı karşıya geleceği maçın tarihi, saati ve izleme linki, taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. SOMASPOR- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI İZLE! Somaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? TFF 2. Lig maçı izleme linki var mı?

SOMASPOR- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI NE ZAMAN?

Somaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı maçı bugün saat 16.00'da oynanacak.

SOMASPOR İLK 11'İ

  • YAĞIZCAN AKYÜREK
  • MAHMUT ŞAT
  • MÜCAHİT ASLAN
  • ERDEM AYGÜL
  • CEMİL DEVRİMKENAN FAKILI
  • KAMİL FİDAN
  • YASİN YILDIZ
  • MURAT ŞEVİK
  • AYKUT ÇOLAKOĞLU
  • ENES AYDIN

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI İLK 11'İ

  • BORAN GÜNGÖR
  • BİLAL BUDAK
  • MUTLU GÜLER
  • ULAŞ ŞİMŞEK
  • BATUHAN EKİNCİ
  • FATİH BEKTAŞ
  • EMBİYA AYYILDIZ
  • BATUHAN YILMAZ
  • MEHMET SOYARSLAN
  • TAHA AYDINLI
  • BARTU KIRTAŞ
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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