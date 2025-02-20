Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu
Son kabine kulisi: Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor

Gözler o gece Resmi Gazete'de olacak, en az 3 bakan değişiyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira

İfadesi ortaya çıktı! İşte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın aylık geliri
Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu

Bu provaydı, İstanbul'a daha kuvvetlisi geliyor

Slavko Vincic kimdir? Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic kaç yaşında, nereli?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbinin hakemi Slavko Vincic'in kim olduğu merak konusu oldu. Vincic'in yaşının ve nereli olduğunun yanı sıra, futbol kariyeri ve hakemlik deneyimi de futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Slavko Vincic kimdir? Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic kaç yaşında, nereli?

Slavko Vincic, UEFA ve FIFA tarafından uluslararası alanda görev yapan deneyimli bir hakemdir. Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakemi olarak atanmasıyla birlikte futbolseverlerin ilgisini çekmiştir. Slovenya Futbol Federasyonu'na bağlı olan Vincic, kariyerinde birçok önemli karşılaşmada düdük çalmıştır. 2025 yılında Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde görev alacak olan Slavko Vincic, daha önce hangi maçları yönetti? İşte detaylar...

SLAVKO VINCIC KİMDİR?

Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 doğumlu olup, Slovenya'nın Maribor kentinde dünyaya gelmiştir. 2007 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası maçlarda görev yapmaya başlamıştır. Kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve milli takım düzeyinde birçok önemli karşılaşmada düdük çalmıştır.

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakemi olarak atanan Slavko Vincic, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da görev almıştır. Ayrıca, 2022 UEFA Avrupa Ligi Finali'ni yönetmiş olması, onun en deneyimli hakemlerden biri olduğunu göstermektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025 Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için Slavko Vincic'i görevlendirme kararı almıştır.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ KİM OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yönetmesi için Sloven hakem Slavko Vincic ile anlaşma sağlamıştır. Bu karar, Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana hakem hataları nedeniyle yaptığı şikayetler ve teknik direktör José Mourinho'nun eleştirileri sonrasında alınmıştır. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu atamanın daha fazla tartışmayı önlemek amacıyla yapıldığını belirtmiştir.

Slavko Vincic kimdir? Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
img

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
img

Ekrem İmamoğlu'na ön seçimde rakip çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
'2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ı bu sorunu yaşayacak'

"2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ı bu sorunu yaşayacak"
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek

Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek
Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.