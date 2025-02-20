Slavko Vincic kimdir? Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic kaç yaşında, nereli?

Slavko Vincic, UEFA ve FIFA tarafından uluslararası alanda görev yapan deneyimli bir hakemdir. Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakemi olarak atanmasıyla birlikte futbolseverlerin ilgisini çekmiştir. Slovenya Futbol Federasyonu'na bağlı olan Vincic, kariyerinde birçok önemli karşılaşmada düdük çalmıştır. 2025 yılında Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde görev alacak olan Slavko Vincic, daha önce hangi maçları yönetti? İşte detaylar...

SLAVKO VINCIC KİMDİR?

Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 doğumlu olup, Slovenya'nın Maribor kentinde dünyaya gelmiştir. 2007 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası maçlarda görev yapmaya başlamıştır. Kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve milli takım düzeyinde birçok önemli karşılaşmada düdük çalmıştır.

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakemi olarak atanan Slavko Vincic, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da görev almıştır. Ayrıca, 2022 UEFA Avrupa Ligi Finali'ni yönetmiş olması, onun en deneyimli hakemlerden biri olduğunu göstermektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025 Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için Slavko Vincic'i görevlendirme kararı almıştır.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ KİM OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yönetmesi için Sloven hakem Slavko Vincic ile anlaşma sağlamıştır. Bu karar, Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana hakem hataları nedeniyle yaptığı şikayetler ve teknik direktör José Mourinho'nun eleştirileri sonrasında alınmıştır. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu atamanın daha fazla tartışmayı önlemek amacıyla yapıldığını belirtmiştir.