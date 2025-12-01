Haberler

Site aidatlarına düzenleme geliyor! Fahiş artışlara son

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konut ve site aidatlarındaki keyfi artışlara karşı kapsamlı bir denetim sistemi kuruyor. Bakan Murat Kurum'un açıklamasına göre, sadece lisanslı şirketler site yönetimini üstlenebilecek, ortak alanlar düzenli işletilecek ve usulsüzlük yapan yönetimlere yaptırım uygulanacak. İşte detaylar...

Konut ve site aidatlarında son dönemde yaşanan fahiş artışlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakan Murat Kurum, vatandaşın bütçesini doğrudan etkileyen bu duruma karşı yeni bir düzenleme hazırladıklarını duyurdu. Kurum, "Site yönetim sektörünü 7/24 esasıyla takip edeceğiz. Vatandaşımızın cebini ilgilendiren bu düzenlemeyle herkesin şikayet ettiği haksız ve keyfi aidat artışlarını tamamen durduracağız" dedi.

HARCAMALAR DETAYLI İNCELENECEK

Önerilen yasal düzenleme kapsamında, yaklaşık 20 milyon kişinin yaşadığı sitelerdeki mali hareketler mercek altına alınacak. Apartman ve site yönetimlerine hizmet veren şirketler belirli kriterlere göre sınıflandırılacak ve sadece bakanlık tarafından lisans verilmiş şirketler site yönetimini üstlenebilecek.

AİDATTA HAKSIZ ARTIŞA YAPTIRIM

Lisanslı şirketler, otopark, bahçe ve sosyal alanlar gibi ortak kullanım alanlarını doğru şekilde işletmekle yükümlü olacak. Denetimler sırasında usulsüzlük tespit edilen şirketlerin lisansları iptal edilecek. Ayrıca apartman ve site yönetimleri yılda en az bir kez denetimden geçirilecek ve haksız aidat artışı yapanlara yaptırım uygulanacak.

Kaynak: Haberler.com / Emlak
