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Şişli Camisinin kubbesinde ilginç intihar girişimi

İhlas Haber Ajansı - Veysel Ensar Gökcegözog - Genel
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Şişli Camisinin kubbesinde ilginç intihar girişimi Şov yapar gibi intihar girişiminde bulundu, ikna edilince de inmeden manzarayı çekti Şişli Camisinin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, kubbenin alemine sarılarak dakikalarca bekledi.

Şişli Camisinin kubbesinde ilginç intihar girişimi

Şov yapar gibi intihar girişiminde bulundu, ikna edilince de inmeden manzarayı çekti

İSTANBUL - Şişli Camisinin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, kubbenin alemine sarılarak dakikalarca bekledi. Polisin ikna ettiği şahıs, inmeden öncede manzarayı telefonun kamerasıyla kaydetmesi dikkat çekti.

Olay, bu gün saat 18.30 sıralarında Şişli Cami'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir şekilde caminin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kubbenin alemine sarılarak dakikalarca bekleyen şahıs, ilginç görüntüler oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caminin kubbesindeki aleme sarılarak bekleyen şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ekiplerin çalışmaları sonucu ikna edilen şahıs, aşağıya inmeden önce cep telefonunun kamerasıyla manzarayı çekti. Şahıs bir süre sonra kubbeden indirildi. İkna edilen şahıs sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

(FT-VEG- MB-

İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Genel

3. Sayfa, Genel, Haberler

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