Sırbistan İspanya maçı hangi kanalda? Sırbistan İspanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Sırbistan İspanya maçı hangi kanalda? Sırbistan İspanya UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Sırbistan İspanya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Sırbistan İspanya maçını hangi kanal veriyor? İşte Sırbistan İspanya maçı yayın bilgisi haberimizde...

SIRBİSTAN İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan İspanya maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Sırbistan İspanya maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Sırbistan İspanya maçını şifresiz izleyebilecekler.

SIRBİSTAN İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sırbistan İspanya maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

SIRBİSTAN İSPANYA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Sırbistan İspanya maçı 11'leri henüz belli olmadı.

SIRBİSTAN İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sırbistan İspanya maçı, Belgrad'da, Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak.