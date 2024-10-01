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Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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BAL Ligi'nde haftanın en önemli maçlarından Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor maçı öncesi Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor maçına saatler kaldı. Peki, Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor maçı hangi kanalda? Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor CANLI İZLE!

Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor maçı hangi kanalda? Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor maçı öncesi Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. BAL Ligi'nin önemli mücadelelerinden Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spormaçı detayları araştırılıyor. Peki, Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor maçını hangi kanal veriyor? İşte Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor maçı yayın bilgisi haberimizde! Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

ŞİRAN YILDIZ SK SERHAT ARDAHAN SPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor arasındaki BAL Ligi maçı yayıncısı bulunmuyor.

ŞİRAN YILDIZ SK SERHAT ARDAHAN SPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan SporMaçı, 6 Ekim Pazar günü oynanacak.

Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan SporMaçı, saat 13:00'te başlayacak.

ŞİRAN YILDIZ SK SERHAT ARDAHAN SPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spormaçı henüz başlamadı.

ŞİRAN YILDIZ SK SERHAT ARDAHAN SPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şiran Yıldız SK Serhat Ardahan Spor maçı, Şiran Yıldız SK sahasında oynanacak.

BÖLGESEL AMATÖR LİG NEDİR?

Bölgesel Amatör Lig (kısaca BAL), Türkiye'nin 5. seviyedeki futbol ligi konumundadır. İlk olarak 1990-1994 yıllarında Deplasmanlı Amatör Lig adıyla oynanan bu lig, 2010 yılında yeniden kurulmuştur.

2024-2025 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e toplam 12 takım yükselecektir.

Müsabakalar sonunda; Gruplarını birinci olarak tamamlayan 10 takım, grup ikincileri ve üçüncüleri arasında oynanacak olan play-off müsabakalarından 1 takım, İstanbul takımlarının bulunduğu 10. grupta 4 takım arasında oynanacak olan grup içi play-off müsabakaları sonunda birinci olacak 1 takım, olmak üzere toplam 12 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanır.

9 grupta son iki sırayı alan takımlar ile, İstanbul ili takımlarının bulunduğu 10. grupta son dört sırayı alan takımlar, BAL' dan bulunduğu ilin en üst yerel ligine düşer.

BAL baraj müsabakaları BAL takımı ile yerel lig takımı arasında oynanır. Baraj müsabakalarına katılan BAL takımları BAL statüsüne, yerel lig takımları ise 2024-2025 sezonunda yayınlanan Amatör Liglerde Uygulanacak Esaslar Kitapçığında yer alan yaş uygunluklarına uymakla mükelleftir. BAL Baraj müsabakaları tek maç eleme usulü ile oynanır. BAL baraj müsabakaları zorunlu durumlar hariç müsabakalarının tamamlanması sonrası 15gün içinde oynatılır.

BAL müsabakalarında yaşı büyük futbolcu uygulaması kaldırılmıştır. Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında 2009 ve daha küçük doğumlu futbolcular oynayamazlar.

2024-2025 sezonunda BAL'da yabancı uyruklu futbolcu oynatılamaz.

BAL 2024 - 2025 sezonu, bu statüde belirtilen kriterleri yerine getiren ve illere verilen kontenjan kapsamında 2023-2024 Sezonunda BAL'da yer alarak TFF 3. Lig'e çıkamayan veya yerel amatör lige düşmeyen 76 takım, yerel liglerde dereceye girerek veya baraj maçında galip gelerek BAL'a yükselen 60 takım, 2023 -2024 sezonunda TFF 3.Lig'den düşen 9 takım ve deprem nedeni ile hakları dondurulan 8 takım olmak üzere toplam 153 takımdan oluşur.

BAL 2024-2025 sezonu 14 takımlı 2 grup, 15 takımlı 4 grup, 16 takımlı 3 grup ve 17 takımlı 1 grup olmak üzere toplam 10 grup'da 153 takımın katılımı ile oynanır. Aynı illerin takımları aynı grupta yer alırlar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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