Show Tv'nin yeni dizisi Sipahi yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sipahi dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Sipahi dizisindeki Habtor Bin Said karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sipahi dizisi Habtor kim? Habtor Said gerçekte kim, adı ne? Sipahi Habtor Bin Said karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

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Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı Sipahi dizisi Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sipahi'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Sipahi dizisinin karakterlerinden Habtor, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Sipahi dizisi Habtor Bin Said karakteri merak konusu oldu. Peki, Sipahi dizisi Habtor kim? Habtor Said gerçekte kim, adı ne? Sipahi Habtor Bin Said karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

SİPAHİ DİZİSİ KONUSU NE?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

SİPAHİ DİZİSİ HABTOR BİN SAİD KİM?

Sipahi dizisinde Habtor karakterini Erkan Bektaş canlandırmaktadır.

ERKAN BEKTAŞ KİMDİR?

İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Çalıştığı tiyatrolar arasında Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş Tiyatrosu, Tiyatro Tempo, Oyun Atölyesi, Stüdyo Oyuncuları, Tiyatro Oyunevi, Tiyatro Seyirlik gibi tiyatrolar vardır. Ayrıca dizi filmlerde oynamış, seslendirme yönetmenliği ve sanatçılığı yapmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinin 30. bölümünde Kalender Çelebi'yi oynamış ve kendi sesinden Pirlere Niyaz Ederiz Deyişini seslendirmiştir. 2010 yılında kendi tiyatrosu Tiyatro Baykuş'u kurmuştur.