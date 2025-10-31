Sakatlığını atlatma sürecinde önemli ilerleme kaydeden Fildişili futbolcunun durumu, tamamen Okan Buruk'un vereceği karara bağlı olacak. Galatasaray cephesinde gözler, tecrübeli teknik adamın Trabzonspor maçı öncesi alacağı son kararda. Peki, Singo Galatasaray Trabzonspor maçında oynayacak mı?

SİNGO TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmanla birlikte sarı-kırmızılı ekip maçın son provasını yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan çalışma, taktik ağırlıklı geçti.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığını atlatarak son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Bu gelişme, teknik heyeti sevindirdi. Singo'nun karşılaşmanın geniş kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Ancak yıldız futbolcunun sahada olup olmayacağına maç saatinde karar verilecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'i resmi olarak açıklanmadı. Ancak muhtemel kadrolar şu şekilde şekilleniyor:

Galatasaray : Uğurcan; Eren, Lemina, Abdülkerim, Sallai, Sara, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen

Trabzonspor : Onana; Pina, Savic, Batagov, Mustafa; Folcarelli, Oulai, Augusto; Olaigbe, Zubkov, Onuachu

MAÇ SAATİNDE SON KARAR

Galatasaray cephesinde gözler Wilfried Singo'nun durumuna çevrilmiş durumda. Sağlık ekibi ve teknik heyet, oyuncunun durumuna ilişkin son değerlendirmeyi maç öncesinde yapacak. Mücadelede Singo'nun sahada olup olmayacağına maç saatinde karar verilecek.