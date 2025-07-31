Kehanetleri ile dönem dönem gündem olan ve insanları şaşırtan Simpsonlar, bu defa Galatasaray kehaneti ile gündem oldu. Peki, Simpsonlar Galatasaray Şampiyonlar Ligi Şampiyonu kehaneti gerçek mi?

SİMPSONLAR GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU KEHANETİ GERÇEK Mİ?

Dünyaca ünlü animasyon dizisi The Simpsons, bugüne kadar birçok ilginç tahminiyle adından söz ettirmişti. Bu kez ise Türk futbolseverlerin dikkatini çeken bir sahneyle gündemde: Dizide Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığı bir an yer aldığı ileri sürüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntü, sarı-kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. "Simpsonlar yine bildi mi?" sorusu gündeme geldi.

The Simpsons (Simpsonlar) dizisinde Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak biçimde bir kehanete yer veren herhangi bir bölüm bulunmamaktadır.

Sosyal medya ve internet paylaşımlarında Simpsonlar'ın 2025 ÇL finalini ya da Galatasaray'ı şampiyon olarak gösterdiği yönünde afla dolaşan içerikler genelde yapay zeka tarafından oluşturulmuş ve doğruluğu olmayan videolar veya TikTok tarzı kısa içeriklerden ibarettir

Gerçek kaynaklara göre The Simpsons, 2025 Şampiyonlar Ligi veya Galatasaray'la ilgili böyle bir öngörü yapmamıştır. Dizideki kehanetler genellikle Trump'ın başkanlığı, pandemi, akıllı saat gibi olaylar üzerinden bahsedilir; futbol karşılaşmalarını ya da belirli takımları hedef alan kehanetlere yer verilmemektedir

Dolayısıyla Galatasaray'a özel bir Şampiyonlar Ligi kehaneti Simpsonlar'ın bir bölümünde yer almamaktadır.