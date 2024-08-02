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Şimal Yılmaz kimdir? Şimal Yılmaz kaç yaşında, nereli, branşı ne?

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Olimpiyatlara katılan sporcularımız performansları ve başarıları ile ilgi odağı oluyor. Onlardan biri de Şimal Yılmaz. Peki, Şimal Yılmaz kimdir? Şimal Yılmaz kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Şimal Yılmaz 2024 Paris Olimpiyatlarında gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Peki, Şimal Yılmaz kimdir? Şimal Yılmaz kaç yaşında, nereli, branşı ne?

ŞİMAL YILMAZ KİMDİR?

Doğum: 21 Haziran 2003 (21 yıl yaşında), Antalya, Türkiye

Şimal Yılmaz (21 Haziran 2003) 10-metre (33 ft) branşında yarışan Türk atıcı.Avrupa 10 metre Yarışmalar Şampiyonası'nda yarışarak Avrupa düzeyinde üç gümüş madalya sahibidir.

Kariyeri

Şimal Yılmaz atıcılığa babasının Antalya'daki evlerinin oturma odasında kızı için atış poligonu yaptırmasıyla başladı. Türkiye Şampiyonası gençler kategorisinde bronz ve gümüş madalya kazandı.

Yılmaz, gençler 10-metre (33 ft) Yasemin Beyza Yılmaz ve İlayda Nur Çürük ile Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Norveç'in Hamar kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Şampiyonası'nda gençler 10 metre havalı tabanca yarışmasında da gümüş madalya kazandı. Yılmaz, Ankara Çankaya Üniversitesi'ne katıldı ve Üniversitelerarası Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca müsabakasında yarıştı. 2022 yılında Sakarya'da gümüş madalya kazandı ve 2023 yılında Trabzon'da beşinci oldu.Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen 2023 ISSF Dünya Kupası'nın beşinci etabında Yılmaz, İsmail Keleş ile birlikte 10 metre havalı tabanca karma takım müsabakasında bronz madalya kazandı.

Yılmaz, Ocak 2024'te Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen H&N Kupası'nda 10 metre havalı tabanca müsabakasında 579 puanla yeni bir Türkiye rekoru kırdı. Yarışmayı tamamlayarak 241,5 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Macaristan'da kentinde düzenlenen 2024 Avrupa 10 metre Yarışmaları Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı ve 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etti.

Osman Demir
Osman Demir
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