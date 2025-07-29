Shakhtar Donetsk-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı ne zaman?

Siyah beyazlı taraftarlar, Shakhtar Donetsk- Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Shakhtar Donetsk- Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı için geri sayım başladı. İlk maçta İstanbul'da oynanan mücadelede 4-2'lik yenilgi alan Beşiktaş, rövanşta işi zora bıraksa da tur umudunu koruyor. Peki, Shakhtar Donetsk-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı hangi tarihte ve nerede oynanacak?

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı 31 Temmuz Perşembe TSİ ile 21:00'de başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE?

Maç, Polonya'da bulunan Stadion Miejski im. Henryka Reymana stadında yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise TSİ 21.00 olarak duyuruldu.