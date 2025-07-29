Shakhtar Donetsk-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı ne zaman?
Shakhtar Donetsk-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı ne zaman? Avrupa arenasında yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, ilk maçta aldığı mağlubiyetin ardından gözünü rövanş karşılaşmasına çevirdi.
Siyah beyazlı taraftarlar, Shakhtar Donetsk- Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Shakhtar Donetsk- Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı için geri sayım başladı. İlk maçta İstanbul'da oynanan mücadelede 4-2'lik yenilgi alan Beşiktaş, rövanşta işi zora bıraksa da tur umudunu koruyor. Peki, Shakhtar Donetsk-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı hangi tarihte ve nerede oynanacak?
SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Shakhtar Donetsk-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı 31 Temmuz Perşembe TSİ ile 21:00'de başlayacak.
SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE?
Maç, Polonya'da bulunan Stadion Miejski im. Henryka Reymana stadında yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise TSİ 21.00 olarak duyuruldu.