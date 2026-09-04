SGK ödemelerinde 10 yıl iade hakkı

İşverenler, sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları, çeşitli nedenlerle SGK'ya yanlış veya yersiz sigorta primi ya da idari para cezası ödeyebiliyor. Bu tutarların iade alınabilmesi için primlerin ödendiği tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçmemiş olması ve işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne yazılı başvuru yapılması gerekiyor. SGK, ilgilinin talebi olmaksızın kendiliğinden iade işlemi yapmıyor.

SGK, yanlış veya yersiz tahsil edilen primleri iade ederken kanuni faiz de hesaplıyor. 1 Ekim 2008 veya sonrasında ödenen primlerin iadesinde, primin ödendiği tarihi takip eden ay başından iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hem sigortalı hissesi hem de işveren hissesi adına faiz ödeniyor. 30 Eylül 2008 ve öncesinde tahsil edilen primlerde ise sigortalı hissesine 1 Ekim 2008'den itibaren, işveren hissesine ödeme tarihini takip eden ay başından itibaren faiz uygulanıyor.

Sigortalılık çakışması sonucu iptal edilmesi gereken 4/a (SSK) kapsamındaki primler ile belge türü değişikliğinden kaynaklanan fark prim tutarları iade ediliyor ancak bu tutarlar için kanuni faiz hesaplanmıyor. Örneğin, "02-Sosyal Güvenlik Destek Primi" yerine "01-Tüm Sigorta Kolları" belge türünden ödenen primler bu kapsamda değerlendiriliyor. İade sırasında ilgilinin SGK'ya borcu varsa tutar öncelikle bu borca mahsup ediliyor; borç yoksa Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsil dairelerine olan muaccel borçlara aktarılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi