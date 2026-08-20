Haberler

Emekli Zammı İçin İlk Tahminler Açıklandı: En Düşük Maaş 25 Bin 600 Liraya Çıkabilir

Emekli Zammı İçin İlk Tahminler Açıklandı: En Düşük Maaş 25 Bin 600 Liraya Çıkabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Temmuz zammı enflasyon karşısında yetersiz kalan emekliler, Ocak ayındaki düzenlemeye odaklandı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,70, memur emeklilerine yüzde 6,67 zam öngörürken, en düşük emekli maaşının 25 bin 600 liraya yükselebileceğini söyledi. Ayrıca banka promosyonlarında güncelleme ve SGK müdahalesi bekleniyor.

Temmuz ayında yapılan maaş artışlarına rağmen enflasyon karşısında alım gücü düşen emekliler, zam oranlarını yetersiz buldu. Gözler, yıl sonu enflasyonuyla birlikte Ocak ayında yapılacak yeni düzenlemelere çevrildi. Milyonlarca emekli daha kapsayıcı bir artış beklerken, uzmanlar ilk tahminlerini paylaşmaya başladı.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, yılın ikinci yarısındaki enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,70, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 6,67 zam yapılacağını öngördü. Bu artışla en düşük emekli maaşının 23 bin 500 liradan yaklaşık 25 bin 600 liraya çıkacağını belirtti. Ancak enflasyonist baskılar nedeniyle bu artışların alım gücünü ne kadar koruyacağı tartışılıyor.

Yılmaz, banka promosyonlarına da değindi. 2017'den bu yana 21 kamu ve özel bankanın promosyon desteği sağladığını hatırlatarak, SGK ile anlaşmalı bankalar arasındaki protokolün yenilenmediğini vurguladı. Mevcut durumda 3 yıllık promosyon ödemeleri 8 bin ile 15 bin lira arasında kalıyor. Promosyon ödemelerinde SGK müdahalesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var
İsrail’in 8 kez vurduğu üste Türk askeri var mı? Suriye açıkladı

İsrail’in vurduğu üste askerimiz var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giden gidene! Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar

Giden gidene! Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar
Siirt'te elektrik akımı faciası: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Siirt’te akıma kapılan genç hayatını kaybetti
Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti

Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor

Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz

İmamoğlu'nun itirafçı tanıklara soruları hakimi çileden çıkardı

Saç örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu

Saç örme eylemine katılmıştı: Desteği, genç hemşireye pahalıya patladı
Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt

Efsane futbolcudan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt