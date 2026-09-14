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SGK Uzmanı Erdursun: 2027 Ocak'ta Emekliye Zam Değil, Enflasyon Farkı

SGK Uzmanı Erdursun: 2027 Ocak'ta Emekliye Zam Değil, Enflasyon Farkı
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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Halk TV canlı yayınında 2027 Ocak dönemi emekli aylıklarını değerlendirdi. Erdursun, yasal artışın zam olmadığını belirterek yalnızca enflasyon farkı verileceğini söyledi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Halk TV canlı yayınında 2027 Ocak dönemi emekli aylıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdursun, yasal olarak verilecek artışın zam olmadığını belirtti. "2027 yılının Ocak ayında emekliye bir zam yapılmayacak. Sadece enflasyon farkı verilecek" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
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