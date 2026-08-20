SGK borç yapılandırması: Faiz indirimi için son 31 Ağustos

Vergiye ve sosyal güvenlik prim borçlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi 4 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya girdi. Borç yapılandırması için son tarih 31 Ağustos olarak belirlendi. SGK'ya olan borçlarda af söz konusu değil; ödeme kolaylığı sağlanarak borçlar tecil edilecek.

Yapılandırma, işçi statüsündeki (4/A) ve Bağ-Kur (4/B) sigortalıların prim borçları, işsizlik sigortası primleri ve kesinleşmiş para cezalarını kapsıyor. Gecikme cezası ve zamları da tecil edilecek. İşçi çalıştıran işverenler ile Bağ-Kur kapsamındakilerin 2026 Haziran öncesi borçları yapılandırılabilecek. İdari para cezalarının 31 Ağustos 2026'ya kadar kesinleşmesi gerekiyor.

Tecilde azami taksit süresi 72 ay, yıllık faiz yüzde 29 olacak. Önceden bu oran yüzde 39'du. 31 Ağustos'a kadar başvuranlar yüzde 29 faizden yararlanacak; bu tarihten sonra faiz yüzde 39'a yükselecek. İlk taksitin en geç 31 Ağustos'ta ödenmesi şart. Ödenmemesi halinde düşük faiz hakkı kaybedilecek. İlk taksitin ödenmesiyle haciz ve icra işlemleri durdurulacak.

72 ay taksit için şirketlerin zor durumda olduğunu belgelemesi gerekiyor. Likidite oranına göre 36 veya 72 aya kadar eşit taksit yapılabilecek. 36 aydan uzun taksit isteyenlerden çok zor durum raporu ve mali durum bildirim formu istenecek; 36 ay ve altında ise bu belgeler istenmeyecek. Likidite oranı 1 üzerinde olduğu için tecil yaptıramayanlar, 31 Ağustos'a kadar başvurarak 36 aya kadar taksitlendirme yapabilecek.

Teminatsız borç tutarı 10 milyon TL'ye çıkarıldı. 10 milyon TL'ye kadar borçlar için teminat istenmeyecek; aşan kısmın yarısı kadar teminat alınacak. Örneğin 9 milyon TL borçta teminat yokken, 120 milyon TL borçta 10 milyon düşüldükten sonra kalan 110 milyon TL'nin yarısı olan 55 milyon TL teminat istenecek.

Kaynak: Haber Merkezi