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SGK, 2026 Ocak-Haziran sosyal güvenlik verilerini açıkladı

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İşçi, Bağ-Kur ve memur statüsündeki toplam aktif sigortalı sayısı 24 milyon 106 bin 320 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre 575 bin 242 kişilik artış kaydedildi.

SGK, 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi sosyal güvenlik sistemi verilerini açıkladı. Buna göre, işçi, Bağ-Kur ve memur statüsünde toplam aktif sigortalı sayısı 24 milyon 106 bin 320 kişi oldu.

Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 23 milyon 531 bin 78 kişiydi. Bir yılda 575 bin 242 kişi artış yaşandı. Sigortalıların 17 milyon 405 bin 259'u 4/a statüsünde işçi, 2 milyon 985 bin 423'ü Bağ-Kurlu (4/b), 3 milyon 715 bin 638'i memur statüsünde çalışıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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