Serik Spor – Bandırmaspor maçı ne zaman? Serik Spor – Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında gözler, lig yarışını yakından etkileme potansiyeli taşıyan Serik Spor - Bandırmaspor karşılaşmasına çevrildi. Üst sıraları hedefleyen ve sezon başından bu yana istikrarlı bir grafik çizen Bandırmaspor, deplasmanda galibiyet alarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Öte yandan ev sahibi Serik Spor, güçlü rakibine karşı sahasında puan ya da puanlar alarak hem moral bulmayı hem de çıkışa geçmeyi hedefliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SERİK SPOR – BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde üst sıraları hedefleyen iki takımın mücadelesine sahne olacak Serik Spor – Bandırmaspor karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

İki takım da ligdeki konumlarını sağlamlaştırmak ve çıkış yakalamak adına sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Zorlu mücadele, 19 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak.

SERİK SPOR – BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ligde hem üst sıraları zorlayan hem de istikrarlı bir çıkış hedefleyen iki takım karşı karşıya geliyor: Serik Spor – Bandırmaspor. Bu kritik karşılaşma, 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 14:30'da oynanacak. Hafta içi mesai saatlerine denk gelmesine rağmen karşılaşma, taşıdığı önem ve iki takımın da ligdeki gidişatına doğrudan etki etmesi nedeniyle büyük bir ilgiyle bekleniyor.

SERİK SPOR – BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların en çok araştırdığı sorulardan biri ise bu heyecan dolu karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı. Müjde niteliğindeki yanıt ise geldi: Serik Spor – Bandırmaspor maçı, 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 14:30'da hem beIN Sports HD 2 kanalından hem de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SERİK SPOR – BANDIRMASPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Heyecan dolu bu mücadele, beIN Sports HD 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, TRT Spor üzerinden şifresiz olarak izlenebilecekken, beIN Sports HD 2 yayını için ise dijital platform aboneliği gerekiyor.