Sergen Yalçın neden kırmızı kart gördü, kırmızı kart kararı doğru mu, HAKEM GÖRÜŞLERİ!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan büyük derbide Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri ise Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın oyundan atılması oldu.

Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesine neden olan pozisyon ise oldukça tartışma yarattı. Maçın hakemi, Kökçü'nün rakibi Edson Alvarez'e yaptığı sert müdahalenin ardından, oyuncunun sportmenliğe aykırı hareketini de dikkate alarak doğrudan kırmızı kartına başvurdu. Bu karar sosyal medyada geniş yankı bulurken futbolseverler ikiye bölündü. Aynı zamanda Sergen Yalçın da hakeme sert tepkisi nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı. Kararın doğruluğu hâlâ tartışma konusu.

MAÇIN HAKEMİ ALİ YILMAZ

Dev derbide düdük görevini Ali Yılmaz üstlendi. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yaparken, VAR odasında ise Sarper Barış Saka kritik anları inceledi. Yılmaz ve ekibi, derbinin temposu yüksek geçen anlarında önemli kararlar vermek durumunda kaldı.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 22 puanla üçüncü sırada yer aldı. Son iki haftada Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK karşısında galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco yönetiminde çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş karşısında da kazanarak zirve mücadelesini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, derbiye moralli bir şekilde çıktı.

Beşiktaş cephesinde ise tablo biraz daha farklı. Siyah-beyazlılar, oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 puan topladı. Ligde dördüncü sırada yer alan Beşiktaş, son olarak Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Taraftarı önünde oynayacağı derbiden galibiyetle ayrılarak moral bulmak ve yeniden yükselişe geçmek istiyor.

TAKIMLARIN İLK 11'LERİ

Beşiktaş : Ersin, Gökhan, Gabriel, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, El Bilal, Rafa Silva

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Kerem, Nene, En-Nesyri

SERGEN YALÇIN'IN KIRMIZI KARTI

Maçın ısınan atmosferinde Beşiktaşlı Orkun Kökçü'nün Edson Alvarez'e yaptığı sert müdahale sonrası hakem Ali Yılmaz önce sarı kart gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen Yılmaz, kararını değiştirerek sarı kartı iptal etti ve Kökçü'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi. Bu karar Beşiktaş cephesinde büyük tepkiye neden oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın, karara sert itirazda bulununca hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi. Yalçın'ın neden oyundan atıldığına dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

