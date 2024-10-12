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Serdar Gözübüyük kimdir, aslen nereli?

Serdar Gözübüyük kimdir, aslen nereli?
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Serdar Gözübüyük, Hollanda Futbol Federasyonu'na bağlı hakemler arasında yer alıyor. Başarılı hakem performansı ile birçok ödüle layık görülen hakem Serdar Gözübüyük kim, nereli merak ediliyor. Peki, Serdar Gözübüyük kimdir? Serdar Gözübüyük hangi takımı tutuyor, hangi takımlı? Detaylar...

Serdar Gözübüyük aslen nereli? Serdar Gözübüyük, Hollanda Futbol Federasyonu'na bağlı hakemler arasında yer alıyor. Başarılı hakem performansı ile birçok ödüle layık görülen hakem Serdar Gözübüyük kim, nereli merak ediliyor. Peki, Serdar Gözübüyük kimdir? Serdar Gözübüyük hangi takımı tutuyor, hangi takımlı? Detaylar haberimizde...

SERDAR GÖZÜBÜYÜK KİMDİR?

Serdar Gözübüyük 29 Ekim 1985 doğumlu Türk kökenli Hollandalı futbol hakemidir. Hollanda'da profesyonel düzeyde hakemlik yapan ilk ve tek Türk kökenli hakem olmasının yanında Hollanda'nın FIFA kokartlı en genç hakemidir.

Yıllar önce Adana'dan Hollanda'ya göç etmiş bir işçi ailesinin çocuğu olarak doğan Gözübüyük, 16 yaşında Hollanda'nın çeşitli alt lig kulüplerinde futbol oynarken kariyerini erken yaşta noktalayarak hakemliğe başladı. 2006 yılında hakemliğe başlayan Gözübüyük, Eredivisie'de ilk maçını 2009-2010 sezonunun son haftasında yönetti. 2 Mayıs 2010 tarihinde, Heracles Almelo'nun ADO Den Haag'ı 4-2 yendiği maçta hakemlik yaparak 24 yaşında Hollanda Ligi'nde maça çıkan en genç hakem unvanını kazandı. 1 Ocak 2012 itibarıyla FIFA kokartını takan Gözübüyük, UEFA Avrupa Ligi'deki ilk düdüğünü 12 Temmuz 2012'de Borac Banja Luka ile Celik Nikšic arasında oynanan maçta çaldı.

Serdar Gözübüyük kimdir, aslen nereli?

2011-2012 sezonunda 20 maç sonunda aldığı 7.075 ortalama puanıyla birinci olan Hollanda'nın en başarılı hakemi seçilen Gözübüyük, Eylül 2012'de Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından verilen "Altın Kart" ödülüne layık görüldü.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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