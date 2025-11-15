Haberler

Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Güncelleme:
İş dünyası ve spor camiasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Serdal Adalı, hem iş hem de spor alanındaki deneyimleriyle dikkat çekiyor. Peki, Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Serdal Adalı, Adana doğumlu bir iş insanı ve spor yöneticisi olarak uzun yıllardır gündemde. İş hayatındaki adımları ve Beşiktaş Kulübü'ndeki görevleri ile tanınan Adalı, 2024 yılında yapılan seçimlerin ardından kulüp başkanlığına seçildi. Kariyerine dair merak edilen detaylar ve Adalı'nın bugüne kadarki yolculuğu haberimizin devamında yer allıyor.

SERDAL ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı, Türkiye'nin iş ve spor dünyasında tanınan önemli bir isimdir. Genç yaşta iş hayatına atılan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurmuş ve holdingi inşaat, servis, lojistik, catering ile enerji sektörlerinde faaliyet gösterir hale getirmiştir.

Ayrıca Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde çeşitli üst düzey yönetim görevlerinde bulunmuş, Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı olarak görev yapmıştır. Futbol dünyasında da etkili olan Adalı, kulüp yönetiminde bulunduğu dönemde Ricardo Quaresma, Hugo Almeida, Manuel Fernandes, Simao ve Guti gibi yıldız futbolcuların transferlerinde rol almıştır.

29 Aralık 2024'te yapılan seçimler sonucunda Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak göreve başlamıştır.

SERDAL ADALI KAÇ YAŞINDA?

Serdal Adalı, 1 Ocak 1954 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 71 yaşındadır.

SERDAL ADALI NERELİ?

Adalı, Türkiye'nin Adana şehrinde doğmuştur.

SERDAL ADALI'NIN KARİYERİ

Serdal Adalı, genç yaşta iş hayatına atıldı ve babasının rahatsızlığı nedeniyle California Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakarak Adalı Holding'i kurdu. Holding, inşaat, servis, lojistik, catering ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Spor alanında da aktif olan Adalı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Asbaşkanlık ve İkinci Başkanlık görevlerinde bulundu, Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı oldu. Beşiktaş yönetiminde bulunduğu süre boyunca önemli futbolcu transferlerinde katkı sağladı ve çeşitli başkanlık yarışlarına katıldı.

2024 yılında yapılan seçimle Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak kulüp yönetiminde en üst pozisyona yükseldi.

