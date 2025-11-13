Türkiye'de bilardo denince akla gelen ilk isim olan Semih Saygıner, yalnızca bir sporcu değil, aynı zamanda bilardonun sanatla buluştuğu noktada duran bir efsanedir. "Mr. Magic" (Bay Sihir) lakabıyla tanınan Semih Saygıner kimdir? Şenay Gürler'in sevgilisi Semih Saygıner kaç yaşında, nereli? emih Saygıner ne iş yapıyor, nerede yaşıyor? İşte detaylar...

SEMİH SAYGINER KİMDİR?

Semih Saygıner, 12 Kasım 1964 tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Uluslararası bilardo camiasında "Mr. Magic" (Bay Sihir) ve "The Turkish Prince" (Türk Prensi) lakaplarıyla tanınan Saygıner, üç bant bilardonun yaşayan efsanelerinden biridir.

Türkiye'de bilardonun federasyonlaşmasında büyük rol oynamış, bu sporun ülke genelinde sevilip yaygınlaşmasında öncü olmuştur. 1994 yılında ilk dünya şampiyonluğunu kazanan Saygıner, gerek teknik üstünlüğü gerek geliştirdiği özgün vuruş stilleriyle dünya bilardo tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.

Kariyeri boyunca Hollanda liginde 9 yıl, Portekiz liginde ise 3 yıl profesyonel oyunculuk yapmıştır. Bilardo literatürüne "Semih Saygıner Magic Shots" olarak geçen 42 özel vuruş tekniğiyle bilinen sporcu, yaratıcılığı ve zarif oyun tarzıyla dünya çapında saygı görmektedir.

SEMİH SAYGINER KAÇ YAŞINDA?

12 Kasım 1964 doğumlu olan Semih Saygıner, 2025 yılı itibarıyla 60 yaşındadır.

Yaşına rağmen aktif olarak bilardo turnuvalarına katılmaya devam eden Saygıner, hâlâ Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmektedir. Disiplini, teknik bilgisi ve bilardoya olan tutkusu sayesinde sporda yaş sınırlarını zorlamaktadır. Saygıner, verdiği röportajlarda "en yaşlı dünya şampiyonu" unvanını elde etmek istediğini ifade etmiştir.

SEMİH SAYGINER NERELİ?

Semih Saygıner, aslen Sakaryalıdır. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğan Saygıner'in babası terzi Faruk Bey, annesi ise Süreyya Hanım'dır.

Henüz 14 yaşındayken bir trafik kazasında anne ve babasını kaybeden Saygıner, lise öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve 16 yaşında bilardoyla tanışmıştır. Bu dramatik yaşam olayı, onun spora yönelmesinde belirleyici bir rol oynamıştır.

SEMİH SAYGINER NE İŞ YAPIYOR?

Semih Saygıner, profesyonel bir üç bant bilardo oyuncusudur. 1980'lerin sonunda başlayan kariyeri boyunca sayısız ulusal ve uluslararası şampiyonluk kazanmıştır. 1994 yılında Dünya Kupası şampiyonu olmuş, 1998'de Türkiye'de düzenlenen Dünya Bilardo Şampiyonası'nda zirveye çıkmıştır.

Saygıner yalnızca oyuncu kimliğiyle değil, bilardo eğitimine katkılarıyla da tanınır. İstanbul'da açtığı bilardo salonunda yüzlerce kişiye eğitim vermiştir.

Ayrıca bilardo sektörünün önde gelen markalarından Longoni ile yaptığı iş birliği kapsamında kendi adını taşıyan ıstakalar üretilmiştir. Bunun yanında, reklam projelerinde yer alarak bilardonun tanıtımına katkı sağlamıştır.

SEMİH SAYGINER NEREDE YAŞIYOR?

Semih Saygıner'in uzun yıllardır Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşadığı bilinmektedir. Bodrum'da sakin bir yaşam sürerken, zaman zaman yurt içi ve yurt dışında düzenlenen turnuvalar ve organizasyonlara katılmak üzere seyahat etmektedir.

Saygıner, doğayla iç içe bir yaşam tarzını benimsediğini, bilardonun yoğun temposundan fırsat buldukça Bodrum'da dinlendiğini dile getirmiştir.

SEMİH SAYGINER'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Semih Saygıner, 1995 yılında kendisi gibi bilardo oyuncusu olan Aygen Berk ile evlenmiştir. Aygen Berk, Türkiye Bilardo Federasyonu'nun kurucu üyelerindendir ve Türkiye Bayanlar Bilardo Şampiyonu unvanına sahiptir.

Bu evlilik bir süre sonra sona ermiştir. Ancak kamuoyuna açık bilgiler ve röportajlarda belirtildiği üzere Saygıner'in çocuğu bulunmamaktadır.

SEMİH SAYGINER SERVETİ

Semih Saygıner'in servetine dair resmi bir açıklama bulunmasa da, kazandığı turnuva ödülleri, sponsorluk gelirleri, marka iş birlikleri ve eğitim faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda çok iyi seviyelerde bir servete sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Uzun yıllar profesyonel sporculuk yapmış olması, Avrupa liglerinden elde ettiği kazançlar ve özel markalarla yaptığı anlaşmalar bu tahmini desteklemektedir.