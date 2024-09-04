Semih Kılıçsoy kadrodan neden çıkarıldı? Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan neden çıkarıldı, ne oldu?

Semih Kılıçsoy'un A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılmasının nedeni, sağlık problemleriyle ilgili yaşadığı bir sakatlık olarak açıklandı. Bu durum, oyuncunun iyileşme sürecine odaklanmasını ve sağlık ekipleri tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilmesini gerektiriyor. Peki, Semih Kılıçsoy kadrodan neden çıkarıldı? Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan neden çıkarıldı, ne oldu?

SEMİH KILIÇSOY KADRODAN NEDEN ÇIKARILDI?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, millilerin kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti bulunan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında gerçekleştirilen muayene ve tetkiklerinin tamamlandığı belirtildi.

GALLER- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül Cuma günü deplasmanda Galler ile karşılaşacak.