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Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Semih'e hangi takımdan teklif var?

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Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Semih'e hangi takımdan teklif var? Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Semih Kılıçsoy'un takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

Birçok Avrupa kulübünün radarında olan Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Daha önce Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a teklifte bulunup karşılık alamayan Premier Lig ekibi Fulham, yeni bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalacak. Peki, Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Semih'e hangi takımdan teklif var?

SEMİH KILIÇSOY BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIYOR MU?

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre; Futbol, Beşiktaşlı yetkililerle temasa geçti. İngiliz ekibi, Semih için Beşiktaş'a 20 milyon euro resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Daha önce Fulham'dan gelen 15 milyon euroluk teklife olumsuz yanıt veren Beşiktaş ise milli futbolcu için yapılması beklenen 20 milyon euroluk teklife sıcak bakıyor.

Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Semih'e hangi takımdan teklif var?

SEMİH KILIÇSOY 2023- 2024 SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş ile olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatan Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlarda 24'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 35 maça çıktı. 18 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren Semih, çeyrek finaldeki Hollanda maçının 89. dakikasında oyuna girerek sadece 1 maç süre alabildi.

Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Semih'e hangi takımdan teklif var?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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