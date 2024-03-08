Sema Bodur kimdir? CHP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Kınık Belediye Başkan adayı ise Sema Bodur oldu. Sema Bodur kimdir? Sema Bodur nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

SEMA BODUR KİMDİR?

Sema Bodur, 1966 yılında Kınık'ta doğmuş bir İzmirlidir. Çocukluk yıllarını Kınık'ta geçiren Bodur, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini de bu ilçede tamamlamıştır. Genç yaşta ailesinin işine katkı sağlayarak ticari hayata adım atmıştır. Daha sonra 1991 yılında İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde memuriyet hayatına başlamıştır.