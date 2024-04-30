Selçuklu Belediyesi'nden Tarihe Vefa: Tarihi Hemşirelik Binası'nın Restorasyonu Tamamlandı

Selçuklu Belediyesi tarihi mirasa vefa kapsamında 1915 yılında inşa edilen ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 3263 sayılı kararı ile 2009 tarihi bina olarak tescil edilen Eski Hemşirelik Binası'nda başlattığı restorasyon çalışmalarını tamamladı. Büyük bir özveri ile yürütülen çalışmalar sonucunda Konya'nın önemli tarihi hafızalarından biri olan bina aslına uygun olarak restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılmış oldu.

Başkan Pekyatırmacı: "Tarihi Hemşirelik Binası'nı aslına uygun bir şekilde restore ettik"

Selçuklu Belediyesi olarak kadim medeniyetten aldıkları güçle geçmişten gelen tarihi emanetlere sahip çıkmak adına önemli bir hassasiyet taşıdıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Millet olarak tarihi bağlarımızdan aldığımız ilhamı gelecek nesillere de taşımak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bu gayret önemli misyonlarımızdan bir tanesi. Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizde bugüne kadar önemli restorasyon çalışmaları yürüttük ve şehrin turizmine katkı sağlayan önemli eserleri gün yüzüne çıkardık.Bu çalışmalarımıza ek olarak Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile 2009 yılında tarihi bina olarak tescil edilen Eski Hemşire Binası'nda başladığımız restorasyon çalışmalarını tarihi dokuya uygun olarak tamamlamış bulunuyoruz. 1915 yılından günümüze tarihi bir miras olarak gelen bu yapımız Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, Obezite Merkezi ve Sigara Bırakma Merkezi olarak hizmet verecek. Biz bu çalışmalarımızda ilham kaynağımızı tarihe olan vefa duygumuzdan alıyoruz ve bu vizyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Restorasyon titizlikle tamamlandı

Tartihi Hemşirelik Binası restorasyon çalışmalarında tüm binanın duvar tadilatları (sıva, boya) restorasyonlarda kullanılan metotlar doğrultusunda gerçekleştirildi. Aydınlatma, kamera, kablolama ve benzeri elektrik sistemleri aslına uygun olarak projelendirilerek yapıldı. Mekanik tesisatları (doğalgaz, ısıtma, temiz su vb.) orijinaline sadık kalınarak yeniden yapıldı. Dış cephe ve çatı sistemleri özgün malzemelerle yenilendi. Bina içi (tavan, zemin seramikleri, ahşap kapı ve pencereleri) kullanım konseptine uygun olarak tamamen yenilendi. Çevre düzenlemesi, direkli aydınlatma ve tretuvar

çalışmaları restorasyonu tamamlanan bina Konya Numune Hastanesi Başhekimliği hizmetinde kullanılmak üzere teslim edildi.