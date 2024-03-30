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Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü marketler kapalı mı olacak?

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Seçim günü marketler açık mı? Sorusu, merak edilmekte ve seçim öncesi birçok kişi tarafından araştırılmakta. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü bazı yasaklar söz konusu. Peki, Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü marketler kapalı mı olacak?

SEÇİM GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Seçim günü olan 31 Mart Pazar günü marketler (BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA) açık olacak. Kafeler ve diğer eğlence mekânları kapalı olacak, sadece yemek servisi yapan lokantalar hizmet verebilecek, ancak eğlence aktiviteleri yapılmayacak. Bu kurallar, seçim günü için geçerli olan yasaklar çerçevesinde uygulanacak.

SEÇİM GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) tarafından alınan karar kapsamında tüm umumi eğlence mekânları oy verme süreci boyunca hizmet vermeye kapalı olacak. Buna göre tüm kafeler ve AVM'ler kapalı olacak. 31 Mart Pazar günü Avm'ler hizmet vermeyecektir. YSK seçim günü yasakları kapsamında uygulanmakta olan kararlar nedeniyle AVM'ler kapalı olacaktır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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