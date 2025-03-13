SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 12 Mart 2025 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

12 Mart 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri açıklandı. Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. Vatandaşlar, 12 Mart Çarşamba günkü Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, 12 Mart 2025 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Mart 2025 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretmiştir. 5 bilen 2 kişi ise kişi başı 1.490.407,60 TL ikramiye kazanmıştır. SüperStar kategorisinde de çeşitli ikramiyeler dağıtılmıştır.

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden yayımlanıyor. Bilet sorgulama ekranı üzerinden biletinize isabet eden ikramiye tutarını kolayca sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ