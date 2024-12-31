SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto sorgula!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi, bu hafta da büyük ikramiyeyi kazandıracak şanslı numaraları belirledi. Sayısal Loto sonuçları nereden sorgulanır ve kazanan numaralar neler? Sayısal Loto çekilişi bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. Büyük ikramiye hayali kuranlar için çekiliş sonuçlarını öğrenmek artık çok kolay. Sayısal Loto sonuçları ve kazanan numaralara dair tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto sonuçları sorgula!

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

30 Aralık 2024 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaraları:

1-20-34-43-88-90-JOKER:33-SÜPERSTAR:54

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango Online web sitesine giriş yapın.

Ana sayfada "Çekiliş Sonuçları" sekmesine tıklayın.

Çılgın Sayısal Loto kategorisini seçerek çekiliş tarihini bulun.

Oynadığınız biletin üzerindeki numaraları girerek sonuçları sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ