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Savcılığı tedbir kararı AK Partili ismi küplere bindirdi: Sistem çökerse herkes altında kalır

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'nin en büyük şirketlerinin de aralarında bulunduğu 106 tüzel ve gerçek kişiye ait mal varlıklarına tedbir getirilmesi, daha sonrasında ise bu kararın kaldırılmasına AK Partili Şamil Tayyar'dan tepki geldi. Tayyar "Allah aşkına devletin sigorta şirketine tedbir mi konur? Sistem çökerse herkes altında kalır" dedi.

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