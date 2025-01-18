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Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

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Konut kredilerinde faiz indirimi beklentisi fırsatçıları harekete geçirdi. Bir internet sitesinde yer alan ilan, bu durumu gözler önüne serdi. İlanı veren kişi, 3 milyon 995 bin TL'ye satışa çıkarılan daire için "Ocak ayında konut kredilerine indirim geldiği gibi daire fiyatı 5 milyon TL'den satılacak." ifadelerini kullandı. Fırsatçıların bu hareketine "Utanma da kalmamış" yorumları yapıldı.

Ünlü bir internet sitesinde yer alan ilanı görenler, gözlerine inanamadı. Açık açık zam yapacağını belirten ilan sahibine tepki yağıyor.

Merkez Bankası geçtiğimiz ay faiz indirimlerine start verdi. İndirimlerin 2025'te de devam etmesi beklenirken, bu durumun kredi faizlerine de yansıması bekleniyor.

FIRSATÇILAR YİNE DURMADI

Özellikle konut kredilerindeki indirim beklentisi sonrası fırsatçılar yine durmadı. Ünlü bir gayrimenkul ve araç satış platformuna verilen ilan, gelinen noktayı gözler önüne serdi.

Satılık daire ilanında yazılanlar 'pes' dedirtti

"FAİZ İNDİRİMİ SONRASI FİYAT 5 MİLYONA ÇIKACAK"

3 milyon 995 bin TL'ye satışa çıkarılan daire için verilen ilandaki notu görenler inanamadı. İlana yazılan "Ocak ayında konut kredilerine indirim geldiği gibi daire 5 milyon TL'den satılacak." ifadeleri fırsatçıların hazır kıta beklediğini ortaya koydu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Verilen ilana sosyal medyada da tepki yağdı. Bazı kullanıcılar "İlan sahibine ağır ceza verilmeli", "Utanma da kalmamış" yorumlarını yaptı.

Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti
Kaynak: Haberler.com / Emlak
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıMuratklctr:

Erdoğan yakında çıkıp konutta müjdee faizleri düşünüyoruz diyecek. Şak şakçıları alkışlayacak . Sonuç geçmişte 300 bin lik daire nasıl 3 milyon olduysa Şimdide 3 milyon olan daire 8 milyon olacak. Bizde müjde veren reisimizi vay be ne lider Keşke bir dönem daha seçilse diyeceğiz. Zengin daha zengin olacak. Fakir şükür edip reise dua edecek.

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

iste boyle zalimlerin olduğu bir dunyada bir ulkede serbest piyasa politikası uygulanıyor serbest piyasa politikası ancak tamami meleklerden ya da peygamberlerden olusan bir toplumda uygulanabilir çünkü onlar dürüst olacagi icin asla firsatcilik yapmaz.fitne uykuda oldugu icin 2010larda falan ekonomi serbest piyasada normaldi ama fitne dolarin yükselmesi ile uyandi hani maymun gözünü acti derler ya onun gibi bu yuzden bu saatten sonra devlet mudahale etmedikce fiyatlar düşmez. avrupa abd serbest piyasa diyenler onlarda bu kadar abarti surekli fiyatlar yukseliyor mu hayir yukselse aninda mudahale eder devletler o firsatcilara avrupada serbest piyasa mutlaka bir üst sınır var dunyanin gelismemis ulklerinden bile yuksek enflasyona sahibiz Eger herkes kafasina gkre hareket edecekse devlet neden var ya zaten eninde sonunda ya serbest piyasa kaldırılıp fiyat artislari durdurulacak ya da Erdoğan gidecek Erdoğan kendini vazgecilmez sanmasin suan Ülkenin gercek cumhurbaşkanı yuce ALLAH Erdoğani yerine geçecek kişiyi coktan belirlemiştir kimbilir hangi kafede kahvesini yudumluyor yeni cumhurbaşkanımiz

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Haber YorumlarıGerçekler Ağırdır:

Türkiye'de artık emlak sektörü bitsin devlet bir dairenin maliyetini belirliyecek komisyon kursun nasıl ki banka gelip eve değer biçiyor o şekilde expertiz olsun kimsede kul hakkına girmesin.

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Allah yedirmesin fırsatçılara, hastanelerde ilaç parası olarak kullansınlar

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bunu siz görüyorsunuz da hükümet görmüyor mu?Bunu sadece vicdansızlıkla suçlayamazsınız.Bu adamı yakalayıp 1 milyon ceza yazacaklar ki ibreti alem olsun.Ama nerdeeee oy kaygısı mıdır nedir tutturmuşlar bir serbest piyasa millet kan ağlıyor....

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Haber YorumlarıOzzy ST:

Bunlar her türlü zulme müstehak.

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Haber YorumlarıAdem Bilican:

emlakçılarada el atılmalı. gidiyorum emlakçıya başka emlakçının evini gösteriyor. 2 emlakçıya komisyon ödemek zorunda kalıyorum bide üstüne koyuyolar ennaz 500 bin zarar..

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Haber YorumlarıOzzy ST:

Bunun gibi kişileri Türkiyede iş yasağı koyacaksın. Tüm mal varlığına el koyduracaksın sonra ömür boyu hapis.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Bas neyse kicta odur.dindar bir nesil yetistirdi hamd olsun ....bu ne kadar sahtekar var ise pesine takildi.

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Haber Yorumlarımehmet kaya:

Allah bırakmasın zalimler, gözü doymazlar

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