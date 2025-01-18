Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Ünlü bir internet sitesinde yer alan ilanı görenler, gözlerine inanamadı. Açık açık zam yapacağını belirten ilan sahibine tepki yağıyor.

Merkez Bankası geçtiğimiz ay faiz indirimlerine start verdi. İndirimlerin 2025'te de devam etmesi beklenirken, bu durumun kredi faizlerine de yansıması bekleniyor.

FIRSATÇILAR YİNE DURMADI

Özellikle konut kredilerindeki indirim beklentisi sonrası fırsatçılar yine durmadı. Ünlü bir gayrimenkul ve araç satış platformuna verilen ilan, gelinen noktayı gözler önüne serdi.

"FAİZ İNDİRİMİ SONRASI FİYAT 5 MİLYONA ÇIKACAK"

3 milyon 995 bin TL'ye satışa çıkarılan daire için verilen ilandaki notu görenler inanamadı. İlana yazılan "Ocak ayında konut kredilerine indirim geldiği gibi daire 5 milyon TL'den satılacak." ifadeleri fırsatçıların hazır kıta beklediğini ortaya koydu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Verilen ilana sosyal medyada da tepki yağdı. Bazı kullanıcılar "İlan sahibine ağır ceza verilmeli", "Utanma da kalmamış" yorumlarını yaptı.