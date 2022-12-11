Sassuolo - Marsilya maçı ne zaman? Sassuolo - Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sassuolo - Marsilya şifreli mi?

11 Aralık Pazar günü oynanacak hazırlık karşılaşmalarından bir tanesi olan Sassuolo - Marsilya maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Sassuolo - Marsilya maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Sassuolo - Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Sassuolo - Marsilya maçı ne zaman? Sassuolo - Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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SASSUOLO - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Sassuolo - Marsilya maçı 11 Aralık Pazar günü Reggio Emilia'da, Mapei Stadyumu'nda oynanacak.

SASSUOLO - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

11 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan Sassuolo - Marsilya karşılaşması saat 18:00'da oynanacak ve herhangi bir kanal üzerinden canlı olarak yayınlanmayacak.