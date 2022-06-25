Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman, bitti mi, final mi yaptı? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şarkılar Bizi Söyler bugünkü yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Tekrar bölümü ekrana gelecek olan program için izleyiciler, Şarkılar Bizi Söyler bitti mi, final mi yaptı? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? aratması yapıyor. İşte detaylar...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Şarkılar Bizi Söyler programı geçen hafta sezon finali yaptığı için bugün ekranlara gelmeyecek. Müzik programı geçtiğimiz hafta 53. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Program sadece sezon finali yaptı normal final yapmadı. Gelecek sezonda kaldığı yerden devam edecek.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Şarkılar Bizi Söyler geçtiğimiz hafta sezon finali yaptığı için bugün yeni bölümü bugün yok.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şarkılar Bizi Söyler her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SUNUCULARI KİMLERDİR?

Sibel Can

Hakan Altun

Hüsnü Şenlendirici

Haberler.com - Gündem